Goed twa en in heale moanne hat it duorre, de perioade sûnder iepen hoareka yn Fryslân. De earste dei dat de terrassen yn ús provinsje wer iepen binne is oer it algemien rêstich ferrûn. Om tolve oere moandeitemiddei wie it momint dat de hoareka wer los gie. Dêr wie troch de sektor sels en troch besikers al skoften nei útsjoen.