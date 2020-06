Fertocht objekt yn Ljouwert is stik fjoerwurk, plysje siket eigeners

De plysje yn Ljouwert hat moandeitemiddei in part fan de Oldegalileën ôfsletten. Der waard in fertocht objekt fûn, dat letter as in stik fjoerwurk identifisearre waard. De eksplosive oprommingstsjinst (EOD) en de forinsyske opspoaring waarden oproppen en hawwe ûndersyk dien.