Sjampanje foar earste terrasgasten Flylân; Hylper hoareka iepene mei trompetgesketter

Yn Eastermar waard moandeitemoarn hurd wurke om de terrassen klear te meitsjen foar gasten. It doarp is fan moandei ôf oant 1 septimber ien grut terras. "It rint stadichoan fol en it bier wurdt al skonken. It is prachtich. Dit is hertferwaarmjend. Eins hast no gjin moai waar nedich om hjir waarm fan te wurden", fertelt ûndernimmer Anne van der Vaart.

"Do krijst der pikefel fan ast sjochst hoefolle minsken har ynsette. Yn it doarp rûnen moandeitemoarn in soad minsken mei grutte houten kabelhaspels, dy't spesjaal út súd-Limboarch helle binne en brûkt wurde as coronaproof tafels. De frijwilligers holpen dy nei harren plak te rôljen. "De Eastermarder mienskip, sa ha ik it noch nea earne oars meimakke", seit Van der Vaart.