LIVEBLOG: Terrassen binne wer iepen, gesellich drok neffens Veiligheidsregio

It Noord-Nederlands Orkest presintearret moandei in minyfilm online: The way to the New World. Yn de film is de symfony Uit de Nieuwe Wereld te hearren fan de komponist Dvorák. Ek binne bylden te sjen fan musisy, hielendal allinne op it plattelân. It NNO wol mei de film sjen litte hoe't it libben feroare is troch de coronakrisis. It orkest wol in boadskip meijaan, mar dan wol ien dy't foar noch net ien dúdlik is, omdat we net earder witte hoe't de nije wrâld derút sjen sil, as dat der in faksin is tsjin it coronafirus. It NNO komt mei opsetsin moandei mei de film, omdat der hjoed wer in stip oan de hoarizon set is, omdat in tal maatregels ferromme is.