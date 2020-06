LIVEBLOG: Folle terrassen, gesellich drok neffens Veiligheidsregio Fryslân

Ynwenners fan it noarden hiene ein maaie minder lêst fan stress en soargen as yn de tiid fan de pyk fan it coronafirus. Dat docht bliken út ûndersyk fan de Ryksuniversiteit Grins, wêrby't alle wiken fyftichtûzen minsken frege waard nei hoe't se har fiele. Yn april hiene minsken lêst fan min sliepe en se wiene benaud om har baan kwyt te reitsjen. Mar ein maaie wie dat al in stik better. It ûndersyk wurdt dien om te sjen wat de ynfloed is fan in langduorjende krisis op de mentale sûnens fan minsken.

De dielnimmers oan it ûndersyk dogge al hast fyftjin jier mei oan it langrinnende ûndersyksprogramma Lifelines fan de universiteit fan Grins. Der is sadwaande al in soad ynformaasje oer har bekend. It ûndersyk giet de kommende tsien jier ek noch troch. En dan sil ek blike wat de langduorjende gefolgen binne fan de coronakrisis.