LIVEBLOG: Ferplichte mûlkapkes yn it iepenbier ferfier, en de terrassen geane wer iepen

In soad minsken meitsje moandeitemoarn fuortendaalks gebrûk fan de mooglikheid om in ôfspraak te meitsjen foar in coronatest. De fergeze ôfsprakeline gie om 8.00 oere iepen en sûnt dy tiid is it hiel drok. "We zien dat er nu heel veel gebeld wordt met 0800-1202. Probeert u het op een later moment nog eens als u nu lang moet wachten", freget de GGD.

Oant no ta hawwe seis minsken yn Fryslân belle mei de spesjale coronaline. Minsken kinne sûnt moandeitemoarn belje mei dit telefoannûmer foar in coronatest. Se moatte dan wol klachten hawwe dy't wize op it firus. Yn Fryslân liket de drokte dus ta te fallen. Yn totaal wurde der no alve minsken testen, fiif fan harren wiene dit wykein al yn byld kaam. De minsken krije moarn útslach fan harren test.

Minsken dy't der net direkt trochhinne komme, hoege har neffens de GGD gjin soargen te meitsjen. "We lezen dat bellers, vanwege de drukte, vrezen niet deze week voor een afspraak in aanmerking te komen. Wij hebben heel veel ruimte beschikbaar om iedereen die belt, te testen."