LIVEBLOG: Ferplichte mûlkapkes yn it iepenbier ferfier, en de terrassen binne wer iepen

Ek in oare man fynt it oerstallich. "Ik vind het flauwekul, zeker op het bovendek. Maar goed, we houden ons aan de regels." In jonge yn in groep studinten fynt it ek wat nuver. "Het is schijnveiligheid. Het voelt een beetje vreemd, maar we houden ons netjes aan de wetgeving."

In frou op de terminal: "De mondkapjes zijn van een zodanige kwaliteit, dat houdt niks tegen. Maar als het andere mensen veiliger doet voelen, vind ik het prima." In oare frou: "Ik heb geen idee of het helpt, maar als het de voorschriften zijn, vind ik het niet zo erg om te volgen." Net elkenien fynt de mûlkapkes komfortabel sitten: "Het is heel warm en je ademt je eigen adem in. Dat is niet fijn."