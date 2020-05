Heidebrantsje by Bakkefean: Brânwacht skaalt grut op fanwegen drûchte

Meardere korpsen út Fryslân, Grinslân en Drinte wiene oproppen. Rillegau nei it útbreken fan de brân skaalde de brânwacht ek wer ôf. De ploegen dy't der wiene hiene it fjoer ûnder kontrôle krigen.

Neffens de brânwacht giet it om in gebiet fan 50 oant 100 kante meter.

Brân op It Amelân

Op itselde stuit wie der ek in brân yn in oanbou fan in fakânsjewenning op It Amelân. Dy brân wie ek gau ûnder kontrôle, meldt de brânwacht.