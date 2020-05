Foar de twadde kear yn twa moannen in dolfyn yn de haven fan Harns: "Dit is unyk"

De natuerorganisaasje hat meardere meldingen krigen fan minsken dy't de dolfyn sjoen ha op de Waadsee. No swimt it bist yn de haven fan Harns. Ein maart waard dêr ek al in dolfyn sjoen. It is net dúdlik oft it om deselde giet.

"Het lijkt wel om dezelfde soort te gaan," seit Annemarie van den Berg, fan SOS Dolfijn, "maar we weten het niet zeker. Iemand van ons is nu met een telelens bij de haven, om het dier op de foto te zetten. Dat beeld kunnen we dan vergelijken met beelden van twee maanden geleden."

"Dolfijnen komen eigenlijk nooit in Harlingen"

It kin dus gean om ien dolfyn, mar it kinne ek twa ferskillenden wêze. Yn beide gefallen is it unyk, seit Van den Berg. "Dolfijnen komen eigenlijk nooit in Harlingen."

Normaalwei swimme dolfinen net allinne, mar yn groepen, mei tsientallen of hûnderden bisten by mekoar. "Het zijn sociale dieren."

It is net dúdlik hoe't it kin dat dit bist no allinne yn de Harnzer haven bedarre is. "Daar zijn heel veel redenen voor te bedenken. Misschien is het dier verdwaald. Of misschien is het een mannetje, dat een vrouwtje zoekt."

Ien dei earder waard in dolfyn sjoen yn de Waadsee, tusken Harns en Surch. Nei alle gedachten giet it om itselde bist.