De brân wie yn in loads oan de James Wattstrjitte. Meardere brânwachtweinen waarden oproppen om it fjoer te bestriden. Dêr wie ek in heechwurker by.

De brânwacht hie it fjoer gau ûnder kontrôle. Neffens de brânwacht soe der in motor yn de brân stien ha, dy't yn de loads stie.