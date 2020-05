Alternatyf Kallemooi om tradysje net te ferjitten

It Kallemooifeest is in tradysje op Skiermûntseach. It is in feest fan fruchtberens. Ferline jier hat der noch juridyske striid om west. Biste-organisaasje Dierennoodhulp woe dat it ferbean wurde soe in hoanne op te sluten. De Ried fan Steat spruts lykwols út dat der gjin ferbod kaam.