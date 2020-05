"Oanblik havenstêden sil feroarje: lege kades of inkeld polyester jachten

In bykommend probleem is dat der sûnt 2018 in strang belied kaam is foar histoaryske skippen. Se moatte in sertifkaat hawwe en oan strange noarmen foldwaan om yn de feart te bliuwen. De keuring kostet in soad jild, krekt as de ynvestearringen dy't de skippers dwaan moatte om oan de easken te foldwaan.

No't der gjin ynkomsten binne, sille der skippers wêze dy't dat net betelje kinne, en as it sertifikaat ienkear ferrûn, kin in skip net wer ien krije. Dan mei it noait mear farre.