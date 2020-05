Utstelde oersjochstentoanstelling Klaas Koopmans no dochs iepen

It is 100 jier lyn dat de keunstskilder Klaas Koopmans yn Garyp berne waard. Dat is de reden dat galery De Kuiperij yn Feankleaster in oersjochseksposysje makke hat mei wurk fan dizze Fryske ekspresjonist. De wurken komme út de samling Van der Zwaag. "Yn de galery is in breed oeuvre fan Koopmans syn wurk te sjen mei ferskate techniken", fertelt dochter Martha van der Zwaag.