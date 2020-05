Bysûnder reisferslach is hielendal op rym skreaun

Bysûnder man

Anne-Marie en har broer Rin diene de ûntdekking doe't se it âlderlik hûs yn Sint Anne leechrommen, nei't harren âlden ferstoarn wiene. By alle spullen fûnen se guod dat fan harren pake west hie, de 'hait' fan harren mem. Dy pake wie Hermannus Swerms, better bekend as 'Meester Swerms'. Yn in dik notysjeboek fol mei hânskreaune tekst, siet ek in op rym skreaun ferhaal oer syn reis nei Algerije yn 1925.

Anne-Marie en Rin hawwe harren pake net kennen. Hy ferstoar foar't sy berne wiene. Dochs koene se him wol in bytsje út de ferhalen en anekdoates dy't se fan harren mem heard hiene. Sy wisten dan ek wol dat har pake in bysûndere man wie. Hy skildere akwarellen, wie fotograaf, wist in soad fan de natoer en skreau humoristyske limericks yn it Frysk.

Dreech

It wie net sa makkelik om it hânskreaune dokumint te ûntsiferjen. Tsientallen tichtbeskreaune siden, sûnder ynhâldsopjefte en nûmering. Anne-Marie har each foel op it wurdsje 'Sidi Okba'. Dat wie sa'n frjemd wurd dat se der op googele en sa kaam se derachter dat it in doarpke by in oaze yn Algerije is. No wisten se al dat hy dêr west hie fan harren mem, mar hoe en wat en mei wa wie net bekend. Anne-Marie besleat om it hiele dokumint te ûntsiferjen en út te typen. Dat wie net altyd like maklik, mar mei help fan in freondinne dy't faker hânskriften ûnder eagen krijt, slagge it en leine der 32 A-fjouwerkes mei op rym skreaune tekst foar har.