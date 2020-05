Grutte ynset helptsjinsten by ûngelok mei fytser yn Frjentsjer

Der wiene twa ambulânses, en meardere plysjes om it slachtoffer by te stean. In traumahelikopter waard ek oproppen, mar foardat dy der wie, koe it slachtoffer al mei de ambulânse nei it sikehûs brocht wurde.

It is net dúdlik hoe't it mei it slachtoffer is, en ek hoe't it kin dat er te fallen kaam.

It ûngelok barde op de Stasjonswei, flak by de brêge oer it Van Harinxmakanaal. Dêrtroch stie net allinne it ferkear op de dyk koarte tiid stil, ek it skipfeartferkear hie wat fertraging, omdat de brêge net iepen koe.