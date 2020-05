Grinskorreksje Skier is net samar wat: "Menig oorlog is om minder begonnen"

De grinskorreksje soarge foar diskusje, omdat de Grinslanner gemeente Het Hogeland, dêr't it eilân nei opskoot, it eigen stikje Skiermûntseach eins net kwyt woe.

De provinsje Fryslân hie frege om de korreksje, omdat dêrmei yn gefal fan kalamiteiten ûndúdlikheid foarkaam wurde kin.

'Mitsen en maren'

Yn de riedsgearkomste reagearre Bart Pastoor fan Samen voor Schiermonnikoog as earste op de diskusje. Dat meldt RTV Noord. "Als echte Grunneger mag ik beginnen. Het gaat natuurlijk ook om niet niks. Menig oorlog is om minder begonnen."

"Dat de gemeente Het Hogeland mitsen en maren had, hebben we in de media kunnen vernemen, maar ze zijn schoorvoetend toch akkoord gegaan. Het is natuurlijk wel belangrijk hoe de grens bepaald wordt in het kader van het bestuurlijke en de veiligheid", seit Pastoor.

Skiermûntseach is 'groeidiamant'

De ChristenUnie yn Het Hogeland oppere noch it idee om boatkaartsjes te freegjen, sadat kliïnten fan de voedselbank nei it strân kinne, dat se no kwyt reitsje. Dêr gong de ried net op yn.

Wyb Jan Groendijk, fan Schiermonnikoogs Belang, is bliid dat der no dúdlikheid is oer it stik grûn. "Ik denk dat de provincie trots op ons zal zijn, omdat we er regelmatig voor zorgen dat de provincie iets groter wordt. En ze zullen ons zeker zien als groeidiamant."

As je de kaarten fan it kadaster en fan topotijdreis.nl achter mekoar sette, sjogge je dat Skiermûntseach hieltyd fierder nei it easten kuieret.