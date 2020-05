Brânwachtminsken ha de auto dêr't it slachtoffer yn siet iepenknipt. It is net dúdlik hoe't se der oan ta is. It is ek net bekend hoe't it ûngelok ûntstean koe.

Behalve twa ambulânses is der ek in traumahelikopter nei it plak fan it ûngelok ta kaam.