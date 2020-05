Hieltyd mear wjerstân tsjin coronamaatregels: "Verzet is een plicht"

Op it Saailân gong it om in groep fan ûngefear tsien minsken. Hanthavers en plysjes binne mei se yn gesprek gien. Op sosjale media soene oanwizingen binnen kaam wêze dy't derop wiisden dat der in demonstraasje holden wurde soe. De demonstranten ontkenden dat.

Elk soe in eigen reden hân ha om yn de stêd te wêzen. Guon wiene wol tsjin de lockdown, en de oardel meter ôfstân. Oaren wiene tsjin it kabinet. En ien frou wie tsjin ferplichte faksinaasje.

Nei it gesprek mei de plysje binne de demonstranten fuort gien.

Spandoeken

Op oare plakken binne spandoeken ophong mei teksten tsjin de lockdown. Under oare by Frjentsjer: "Liefde boven angst", by Sint-Anne: Anderhalve meter is niet OK", en yn Wommels: "Wij zeggen nee tegen de anderhalvemeter-samenleving".

By Hearrenfean hinget in spandoek mei de tekst: "Wanneer onrecht recht wordt, is verzet een plicht".