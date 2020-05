Spilers Hearrenfean sykje stipe fan supporters

Ejuke hat syn eigen taktyk om de minsken oer te heljen harren seizoenkaart te ferlingjen. "Ik fertel se hoe belangryk oft it is foar de klup en foar de spilers, dat se ús steune", sa seit de oanfaller, dy't noch nea yn Nijehoarne west wie. "It is moai om op dizze wize nije plakken te sjen. It is moai hjir."

Gouden en sulveren kaart

De supporters fan SC Hearrenfean kinne kieze tusken in gouden en in sulveren seizoenkaart. As in supporter kiest foar de gouden opsje, krijt hy of sy gjin restitúsje as der wedstriden troch it coronafirus sûnder publyk plakfine. Supporters krije lykwols wol oare foardielen, lykas koarting op in wedstriidshirt.

By de sulveren opsje komt de klup de supporter temjitte oant 50 persint fan it betelle bedrach, wannear't wedstriden troch it firus sûnder publyk binne. Oant no ta hat mar fyftjin persint fan de fans foar dizze opsje keazen, en giet dus 85 persint foar de gouden opsje.