Veiligheidsregio ropt op: Brûk jimme sûn ferstân

De hoareka giet wer iepen en dy sektor hat him goed taret, neffens Kleinhuis. No is it oan de besikers om it sûne festân te brûken. Minsken moatte fuortgean as it te drok is.

De Veiligheidsregio dielt gjin boetes út. De taak fan de organisaasje is yn earste ynstânsje bewustwurding, minsken oansprekke en warskôgje. It is oan de plysje om yn it uterste gefal boetes út te dielen.

Utbraak yn Ostfriesland

Wy moatte foarsichtich wêze, seit Kleinhuis, want it firus is noch alyd ûnder ús. Der komme noch altyd nije besmettingen by en der stjerre noch altyd minsken. "Dat it gefaarlik weze kin, sjogge jo wol oan de resinte corona-útbraak by it Dútske Leer flak oer de grins by Grinslân." It gebiet stiet ek wol bekend as Ostfriesland (red.).

Op 1 juny moat reizgers yn it iepenbier ferfier mûlkapkes op hawwe. De kontrôle dêrop is de ferantwurdlikens fan de ferfierder sels, seit Kleinhuis.