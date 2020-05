Skeelerles op De Lemmer: goed ûntsmette en ôfstân hâlde

Der kamen folle mear bern op de lessen ôf as Janssen ferwachte hie. "We zitten nu op 85. We dachten, als we een uurtje vol krijgen met 20 kinderen doen we het goed. Schaatsen is onze 'hoofdbusiness', dat zijn altijd honderden, skeeleren is altijd bij mooi weer, dan gaan kinderen van alles anders doen, maar het is een groot succes."

Lessen gean noch efkes troch

Sneon soe de lêste les wêze, mar Stuupsport hat besletten troch te gean. "Ook dat hadden we niet voorzien, maar het begon bij de tweede les al dat ouders vroegen, 'gaan jullie door?', en wij vonden het als team ook superleuk."