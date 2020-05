Hoareka hast ree foar weriepening: "It is krekt oft we opnij begjinne"

By it heehuis yn Grou is ek in stik minder plak. "It binne 40-50 prosint minder plakken. Alles stiet wat tichter opinoar, dus no hawwe jo rom plak", seit eigener Timo Slump. Ek hy is bliid dat syn restauarant wer iepen mei. "It is fantastysk. Wy hawwe trije moannen thús sitten. Wy hawwe wat ôfhel dien, iten yn bakjes, mar wy wolle gewoan de minsken betsjinje."

Slump fynt it in aparte ûnderfining no wer iepen te gean. "It is krekt oft bedriuw wer opnij begjint. Trije jier lyn hawwe wy dat ek hân, nei dy brân (Het Theehuis baarnde yn 2017 folsein ôf, red.). It is ôfwachtsjen hoe't it allegear no wer komt."

Hoewol't ferwachte wurdt dat der moandei in soad minsken in terras opsykje sille, is Slump net benaud dat it mâl gean sil. "Wy hâlde allegearre de kop derby en as minsken harren goede ferstân brûke, kin it goed gean. Wy sille ek optrede as it net goed giet."