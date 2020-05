Omrop TIP: Ofskied sûnder ein fan Ira Judkovskaja

1000&1 nacht

Mei de foarstelling '1000&1 nacht' wol Ira Judkovskaja in oade bringe oan it teäter en syn tûzenen jier âlde skiednis. It stik soe dizze maitiid útfierd wurde op de âlde jiskebult fan Ljouwert, op de grins fan de stêd en it plattelân. Mar corona kaam dertusken. It fertriet dêroer is omset yn kreativiteit, en no is it stik online te besjen. It is Judkovskaja har lêste produksje as artistyk direkteur fan Tryater.