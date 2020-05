Fytsalvestêdetocht fan hûs út: "Ik tink dat dit swierder is"

Sa'n protte dielnimmers hie de organisaasje net ferwachte, seit foarsitter Stephan Rekker. "It binne folle mear. It is as grapke begûn, doe't alle eveneminten net trochgiene. Wy woene ris sjen oft der wat wol trochgean koe. Wy hiene rekkene op in man of 50." It waarden úteinlik 180, wêrfan't 120 de hiele rûte fytse sille.

Hoewol't it dus fan hûs út kin, is it perfoarst net minder swier, seit Rekker. "Wy ha sa'n tritich kilometer fytst, en dat wie like swier as it gewoan fytsen. Ik haw it idee dat dit swierder is." De earste fytsers moatte moarns om 5 oere los.

Dochs op 'e fyts

Rekker ferwachtet dat in soad minsken de tocht moandei dochs 'gewoan' op 'e fyts ôflizze sille. "Ik tink dat noch folle mear minsken de tocht sels fytse, op eigen gelegenheid. Folle mear as dy 180. Salang't se harren oan de rjochtlinen fan it RIVM hâlde is der neat oan de hân. Ik fyn it moai dat se it dogge."