Griene strân It Amelân fan grutte betsjutting foar de natuer

Johan Krol fan it Amelanner Natuurcentrum bringt al jierren yn kaart hokfoar spesjale natuer yn it gebiet te finen is. Hy komt dêr yn trochsnee sa'n 120 plantesoarten tsjin. En dêr sitte ek hiele seldsume by. In oersjoch is hjir te finen. Ek briedt der in grut ferskaat oan fûgels lykas eiders, brune hoanskrobbers, leppelbekken, ûnwaarsfûgels en noch folle mear. Betiden sitte der ek tige seldsume strânbrieders by lykas it dûkelmantsje (strandplevier) dy't ferline jier ien pyk grut krigen hawwe.

Dat wie net altiten sa, seit Krol: "Het is begonnen met een kale zandplaat waar met hoog water misschien een stuk of wat meeuwen stonden."

It is benammen de dynamyk fan it gebiet dat him lûkt: "Zo is half Nederland ontstaan na de laatste ijstijd en dat zie je hier nu gebeuren. Een heel nieuw stuk natuur op Ameland van misschien wel honderd hectare groot."

It strân oan de Noardseekant is koartlyn ek in hiel stik grutter wurden.