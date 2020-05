Staatsbosbeheer: Pinksterwykein is 'generale repetysje' foar de simmerfakânsje

Staatsbosbeheer hat te meitsjen mei in grut tekoart oan tafersjochhâlders, mar sil nettsjinsteande dat ekstra skerp wêze dit wykein. By de hotspots sa as de bosken by Riis, Oranjewâld en Bakkefean wurdt grutte drokte ferwachte.

De natuerorganisaasje sjocht de ôfrûne tiid dat de problemen yn de natuer tanimme en makket him dêr soargen oer. It is spannend oft de kuierders, fytsers en oare rekreanten har op drokke plakken oan de regels hâlde en foaral oft se de natuer net te bot fersteure.

It wyldpisjen- en poepen soarget foar in soad rommel yn de gebieten. Ek is it wichtich dat hûnen oan de line bliuwe en dat minsken net de libbensomjouwing fan fûgels fersteure.