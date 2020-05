Ruterskertier krijt grutte terrassen, lijnbussen Arriva ride om

Alle hoarekagelegenheden oan it Ruterskertier dogge mei oan it eksperimint foar de gruttere terrassen. "Sa'n breed terras ha we hjir noch nea hân. Ik beskôgje it ek as takomstmuzyk. As it goed foldocht, kinne we hjir simmerdeis wol permanint in terrassebûlevaar oanlizze. Dat past ek by in útgeanssintrum as it Ruterskertier."

De ûndernimmers moatte ferplichte ien rydbaan frijhâlde foar de helptsjinsten, mar de bussen fan Arriva ride om. Eijer hopet dat nei ferrin fan tiid de bussen permanint in oare rûte kieze sille.