Oane Galama, de 'man fan 100 miljoen', wol wer ljeppe

Galama is yntusken 35 jier, mar hy tinkt dat it Nederlânsk rekôr fan 22.21 meter te ferbrekken is. De lêste kear dat hy yn aksje kaam, wie op it NK yn Burgum yn 2018. Dêr waard hy kampioen mei 21.40 m.

Besjoch hjirûnder foto's fan Galama yn Nij-Seelân: