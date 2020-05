Militêre leechfleanrûte oer Fryslân skrast

Deputearre Douwe Hoogland is optein oer it skrassen fan de rûte: "Ik bin bliid en tankber dat de steatssekretaris ynsjoen hat dat it better is om leechfleanrûte 10a, dy't sûnt 2002 al net mear yn gebrûk is, definityf te skrassen. Dêrmei hat hja ús sjenswize serieus nommen, en de moasje fan de Fryske Steaten ek. Dit is in boppeslach foar de natuer en de minsken yn dit part fan Fryslân."

Ein febrewaris namen Provinsjale Steaten in moasje oan dy't oprôp in breed droegen lobby te begjinnen om de leechfleanrûte fan tafel te krijen. It provinsjebestjoer joech hjir gehoar oan. Yn it trajekt lutsen gemeenten en provinsje mei-inoar op.

Papieren rûte

Lûdsoerlêst en potinsjele gefaarlike situaasjes rûnom it loftfearterrein yn Drachten waarden yn 2002 troch Definsje opfierd om de rûte op te skoarten. Allinne bleau de rûte, dy't foar in part oer it easten fan Fryslân rûn, op papier altyd bestean. Yn it projekt Luchtruimherziening fan it Ministearje fan Ynfrastruktuer & Wettersteat en Definsje kaam de rûte yn de hjerst fan 2019 wer oan bod.