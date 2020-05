Shell van start met bouw zonnepark aan zuidkant van Heerenveen

Met de 34.000 zonnepanelen kan vijf procent van de inwoners van de gemeente Heerenveen worden voorzien van elektriciteit. Het is het eerste park van Shell buiten het eigen bedrijventerrein Moerdijk bij Rotterdam. Shell wil met de zonneparken een rol spelen in de Nederlandse energietransitie en laten zien dat een zonnepark op lokaal niveau kan bijdragen aan het Nederlandse klimaatakkoord. De gemeente Heerenveen wil in 2030 graag 40 procent van de energie zelf opwekken.

Ingepast in landschap

Het zonnepark zal zorgvuldig worden ingepast in het landschap, zegt president-directeur Marjan van Loon van Shell. "Er is een landschapsarchitect mee gaan kijken. Die heeft gekeken naar hoe het het park hier past en advies gegeven." Dat advies resulteerde in het planten van extra bomen, ruimte geven aan groen tussen de panelen en extra bosjes aanleggen op en rond het terrein.

Eerder hadden de politiek en omwonenden kritiek op de plannen voor het zonnepark. Er zou natuur worden opgeofferd voor een vervuilend bedrijf. Daarnaast zouden de panelen te hoog zijn en zou het hekwerk niet bij de omgeving passen.

Biodiversiteit

Het is de bedoeling dat het zonnepark bij Heerenveen zal bijdragen aan de biodiversiteit. Naturalis Biodiversity Center heeft eerder al onderzoek gedaan bij het zonnepark van Shell in Moerdijk. Dit onderzoek is verlengd en verder uitgebreid naar het Friese zonnepark. De inzichten uit het onderzoek in Moerdijk worden gebruikt bij de aanleg. Er worden wel de nodige verschillen verwacht in biodiversiteit tussen Heerenveen en Moerdijk. Fryslân is natuurlijk agrarische grond en Moerdijk industriële grond.

Het zonnepark komt noordelijk van het riviertje De Tsjonger, niet ver van Nieuweschoot.