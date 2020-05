Brune float mei Doeksen net helpe: te folle tûkelteammen

Troch de coronamaatregels kin Doeksen minder minsken fan en nei de eilannen bringe. De rederij set dêrom twa âlde boaten en in lienboat yn. Rederij Vooruit woe ek meihelpe mei tsien oant fyftjin skippen. "Een hartstikke mooi idee", seit deputearre Avine Fokkens, dy't by it oerlis mei ûnder oare it Ryk en de waadgemeenten wie.

Earst juridyske dúdlikheid

"Het Rijk gaat hierover en wilde best naar de mogelijkheden kijken, maar het moet wel kunnen. Als er iets misgaat, wie is er dan juridisch verantwoordelijk?" Salang't sokke saken net dúdlik binne, kin it plan net trochgean.

Dat betsjut net dat it plan definityf ôfsketten is, neffens Fokkens. "De minister ziet nog wel wat ruimte, maar dan moet het veiligheidstechnisch allemaal wel kunnen. Er moet dan ook een ontheffing komen."

Mooglik oare oplossing

Oer in pear wiken is der miskien wol in oare oplossing diels mooglik. Fan moandei ôf fart Doeksen mei 40 prosint fan de maksimale kapasiteit, mar der wurdt sjoen oft dat ek mear wurde kin. "Mensen uit hetzelfde gezien hoeven geen afstand van elkaar te houden", seit Fokkens. "En met een mondkapje hoef je maar een meter afstand te houden in plaats van anderhalf."

Dat soe derfoar soargje kinne dat der mear minsken op in boat kinne. Oer trije wiken wurdt besjoen wat mooglik is, seit de deputearre.