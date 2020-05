Corona-ôfdieling MCL Ljouwert ticht: lêste coronapasjint hat sikehûs ferlitten

Op it hichtepunt fan de coronakrisis wiene yn it MCL trije ferpleechôfdielingen spesjaal ynrjochte foar de opfang fan coronapasjinten. Ek de intensive care hie de maksimale kapasiteit krigen. De lêste ôfdieling dy't sletten is, bliuwt wol standby en kin as it nedich is op koarte termyn wer iepene wurden.

Bestjoerder Erica Bakkum fan it MCL is grutsk op de meiwurkers en de soarch dy't it Ljouwerter sikehûs leveret yn dizze tiid fan corona, mar ropt elkenien op om de regels yn acht te hâlden. "Je kunt helaas nog niet zeggen dat we van het coronavirus af zijn. Het eerste hoogtepunt van deze crisis is voor het MCL nu wel achter de rug. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat er niet nóg zo'n piek in het aantal coronapatiënten komt, door de leefregels van de rijksoverheid goed na te leven."