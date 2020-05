Foar it ferfier fan en nei Flylân en Skylge set rederij Doeksen tydlik twa âlde boaten yn: de MS Friesland en de MS Holland. Foar de Friesland wie it hast 50 jier lyn dat dy passazjiers nei Skylge brocht. Freed kamen de âlde skippen foar it earst wer yn aksje.

Foto's fan de Holland en de Friesland by Skylge: