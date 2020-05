Jong en âld prate oer de oarloch: "Er zijn parallellen tussen toen en nu"

Parallel mei de tiid fan no

Harry sjocht in soad gelikenissen tusken de beide generaasjes. "Als ik de krant open sla, zie ik oorlog. Dan gaat bij mijzelf ook een film draaien over die periode. Er is geen verschil. Sean leeft in de tegenwoordige tijd en moet nog een flink eind verder. Dan is het toch interessant dat je ziet dat er parallellen zijn tussen hoe wij met die tijd omgaan en hoe zij dat nu doen. Over hoe je omgaat met mensen die nu bijvoorbeeld uit Syrië komen. Die ook getraumatiseerd zijn. Dat het belangrijk is dat je met die mensen gaat praten."

Prate helpt

Sean is it dêrmei iens. Hy hat sels ek fernaam dat prate echt helpt: "Ja, echt. Dit was voor mij voor het eerst dat ik er heel open over was. Dat heeft mij heel erg geholpen. Ik heb dat ook van andere mensen gehoord. Dat praten helpt."

It ferhaal hinget dus no yn it Fries Museum. "Dat vind ik echt heel erg bijzonder", seit Sean. "Ik ben er heel erg blij mee dat mensen hier interesse voor hebben."

It Fries Museum giet moandei wer iepen foar it publyk. De útstalling is dan te besjen. Yn ferbân mei de coronamaatregels moatte je yn it foar wol online in plak reservearje.