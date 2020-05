De plysje fan Ljouwert har freedtemoarn in 27-jierrige ynwenner fan Ljouwert oanholden yn de Geraniumstraat. De man hie op dy moarn goed 50 kear it neednûmer 112 belle. En de ôfrûne dagen hie er dat ek al goed 200 kear dien. De fertochte hat in proses-ferbaal krigen en de plysje jout oan dat der help foar him socht wurdt.