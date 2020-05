Alde boaten strippe, nije ûnderdielen der yn sette, betimmerje en fervje... Eelke Vos fan De Pein fynt it opknappen fan boaten it moaiste wurk dat der is. Tegearre mei syn frou genietet hy enoarm as se der dêrnei mei te farren binne. "Dan fiel ik my as in miljonêr sûnder jild."