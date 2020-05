Brune float wol Doeksen wol helpe: "We maken er een Sail Terschelling van"

Direkteur Paul Melles fan Doeksen fûn dy krityk 'niet fair'. De rederij fart op tritich prosint fan de kapasiteit, mei yngong fan 1 juny wurdt dat mear. Doeksen tocht just hiel bot nei oer mooglike oplossings, sei Melles. Earder dizze wike waard bekend dat der ek in oplossing fûn is: Doeksen set twa âlde boaten en ien lienboat yn.

Drok op it wetter

En no krijt Doeksen dus mooglik noch mear stipe út ûnferwachte hoeke. Wat Bakker fan rederij Vooruit oanbelanget wurdt aanst drok op it wetter tusken Harns en de eilannen. "We gaan er een soort Sail Terschelling van maken ieder weekend. In de havens wordt het wel een beetje passen en meten, maar de havendienst kan daar wel goed op inspelen. Logistiek gezien is dat niet heel lastig."

Ek Bakker moat him wol hâlde oan de coronamaatregels. "Op een groot schip kunnen normaal gesproken 65 mensen, dan is dat nu ongeveer 30." Minsken dy't mei in skip út de brune float de oertocht meitsje wolle, moatte wol rekken hâlde mei mear reistiid. "Je bent dan ongeveer vier uur onderweg", seit Bakker. Gewoanwei is dat de helte. "Maar het is ook een stukje beleving, die al begint als je in Harlingen aan boord gaat."

Hoopje op goed nijs

Doeksen fynt it plan fan Bakker prima, mar giet der net oer. It Ryk moat beslute, seit Bakker. "Zij zijn de concessieverlener en bepalen wie er als veerboot mag varen. Vandaag (freed, red.) is er een overleg tussen het Rijk, Doeksen en gedeputeerden. Ik hoop dat ik straks goed nieuws krijg: we gaan los!"