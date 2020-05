Hasto jildfragen yn coronatiid? Stjoer se yn en krij antwurd fan dizze ekonome

It coronafirus slacht hurd ta yn ús húshâldboekje. Undernimmers sjogge harren bedriuwen kopke-ûnder gean, zzp'ers reitsje opdrachten kwyt en ek de wissichheid fan in fêste baan is foar guon sa wis net mear. Mar der is ek in oare kant: djoere bûtenlânske fakânsjes wurde ôfsein, en wy hâlde mear jild yn 'e beurs omdat we moannen lang neat útjaan koene. It paad bjuster yn dizze finansjele gaos? Stjoer dan dyn fragen yn.