Eigen besoarchservice by Drachten: stipe foar lokale ûndernimmers

Sintrummanager Douwe van Drogen leit út: "It is by de ûndernimmers sels weikaam, sy hawwe it inisjatyf opset om in platfoarm op te setten: Bezorgen in Drachten. Dêr kinne de ûndernimmers harren sels ek presintearje. Mar guod besoarje litte kostet in soad jild, dat kin samar nei 7,50 euro oprinne. Guon dogge it wol oaren net. Dêrom hawwe wy sein: dat dogge wy foar jimme. Autoland Van der Brug hat in wein beskikber steld om dat op te pakken foar de ûndernimmers."

Utwreidzje

It besoargjen is echt yn Drachten en omkriten. "Wy wurkje mei frijwilligers, dus om it te behappen dogge wy it wol binnen in straal fan 10 kilometer. It giet om minsken dy't net nei it sintrum doare, mar wol lokaal keapje wolle. Wy wolle it platfoarm noch fieder útwreidzje en hawwe ek de gemeente frege om te stypjen. De ûndernimmers dy't noch net in webshop hawwe, moatte dat eins ek hawwe. Je moatte net allegear by grutte bûtenlânske ûndernimmingen keapje, dêr hawwe wy hjir neat oan."

Lokaal keapje

Douwe Blom fan de ûndernimmersferiening is der ek wiis mei. "Dit is in moai inisjatyf, wy kinne ús goed foarstelle dat der minsken yn Drachtne benaud binne foar de sûnens en dy kinne wy no helpen. Ut ûndersyk docht ek wol bliken dat minsken lokale ûndernimmers stypje wolle. En dy moatte online sichtber wurde. Wy binne hjoed-de-dei wol wend om online te winkeljen, dus dêr moatte je ek op ynspringe."