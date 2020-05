Fideodeiboek: "Wij hebben als heel ziekenhuis zijnde dit schip drijvende gehouden"

Ferpleechkundige Lo Keers is grutsk op har kollega's fan sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten. Alle dagen fan de ôfrûne twa moanne wie it wer sykjen hoe't se mei it nije firus omgean moasten. It wie foar sawol de dokters as ferpleechkundigen dreech, mar neffens Lo is dat hiel goed gong.