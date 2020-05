Kollum: "Unsichtbere oaljefant"

Aldergeloks fûn ik in hiele goede meditaasje dy't ynsprutsen is troch Alberto Villoldo en it tempo wie earder te heech as te leech, dus hy hold my wol by de les. Ik moast op syk nei myn 'krachtdier', op in eilân yn in see mar earst moast ik fan in hiele hege klif ôfdale om dêr te kommen. Dat gie my hiel knap ôf, al sis ik it sels en doe moast ik troch in tichtbegroeide jungle mar ek dêr wie ik rap trochhinne. Ik haw soks ek ris dien yn Suriname, sadwaande wist ik wat ik ferwachtsje koe.

Nei de jungle kaam ik by in stik greidelân en in fiver. Ik moast my útklaaie en my opfriskje yn it heldere wetter en dêrnei in seremoniële jurk oandwaan. Gewoanwei hâld ik net sa fan kâld wetter en rin ik ek net gau neaken om, mar ik fûn it no wol lekker. Op Alberto nei wie der fierder nimmen, mar hy is grif wol wat wend. Ik pûdelde yn it wetter om en die de jurk oan.

It wie in pocahontas-eftich jukje fan lear, mei franjes. Ik ha soks wolris hingjen sjoen yn Ibiza-stêd, mar om't ik mysels te âld fûn foar sa'n seksy outfit en it bêst wol djoer wie, haw ik it net kocht, mar no rûn ik dochs yn sa'n jurkje op bleate fuotten fierder oer in strân nei de see. Dêr dobbere in kano dy't ik brûke moast om by it eilân te kommen en ek dat wie samar klear.

Ik kin bêst wol in bytsje farre nei al dy jierren IFKS en Alberto hie it tempo deryn, dus ik wie as in spear oan 'e oare kant. De see gie oer yn in rivier. Links wie in bosk en rjochts in iepen fjild en ik gong nei it fjild. Yn it midden stie in grutte stien dêr't ik tsjinoan sitten gie om op myn bist te wachtsjen.

Der kaam fan alles del mar úteinlik rûn der in oaljefant nei my ta en hy bleau efter my stean. Ik draaide my om en wy seagen inoar oan. De oaljefant hie grutte earen en leave lytse eagen. Ik moast oan him freegje wat ik fan him leare koe en oft er mei my mei woe. Dat woe er wol.

De grutte oaljefant stampte efter my oan troch it fjild nei de kano dêr't wy wer yn nei de oare kant farre moasten. 'Shit,' tocht ik. 'Hoe moat ik no mei in oaljefant yn in kano farre sûnder te sinken?' Mar mear tiid om dêr oer nei te tinken hie ik net en de oaljefant woe graach mei, dus hup, dat bist yn de kano en ik peddele nei de oare kant. By de fiver moast ik myn eigen klean wer oan dwaan en sadwaande siet ik samar mei in oaljefant efter myn buro dit stikje te typen.

Op reis yn dyn eigen geast, kin de meast wûnderlike aventoeren opsmite, dus lit de media hjoed foar wat it is en lûk dy mar efkes werom yn dyn eigen fantasy. In ûnsichtbere oaljefant is ek gâns leuker as in ûnsichtber firus mar hy blaast no mei syn lange snút dit ferhaaltsje al út. Hy hat honger dus ik sil earst 50 aaien bakke, mei spek."