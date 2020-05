Omroep LEO moat gas jaan no't pilot net foar twa, mar foar ien jier is

Ek Omroep LEO krige in part fan de 2,8 miljoen euro foar it twadde jier fan mediaminister Arie Slob. Mar dy hat de minister yn de needregeling foar lokale media weromlutsen en dat jild komt ek net werom.

Spitich

Hedser Kok fan Omroep LEO fynt it spitich. "No't de minister seit it net te dwaan, dat is fansels net leuk. Wy hiene in plan makke om mei twa fte twa jier lang de omrop op in heger plan te helpen. Dat moatte wy no yn ien jier sjen litte. Wy hawwe trije minsken oannaam nei 1 maart. Dy moatte it no yn in jier sjen litte. En sy hiene sels ek tocht: ik kin hjir twa jier oan de slach. Der siet wol in evaluaasjemonint yn, dus it koe altyd nei in jier ôfrûn wêze. Mar dan soe it oan dysels lizze, mar no hawwe sy der gjin ynfloed op. Dat is spitich."

Kok wol de skouders der net by hingje litte. "Wy sette wol troch. Wy wolle sjen litte hoe wichtich dy lokale omrop is. Wy hoopje dat de polityk wol mei in oplossing komt foar de lange termyn. Wy hawwe benammen op kwaliteit ynset troch professionals oan te lûken. Sa kin de rest meilutsen wurde. Wy moatte wol wat mear gas jaan, want yn twa jier soene je mear tiid hawwe."