LIVEBLOG: Rêstichste coronawike yn Fryslân sûnt de útbraak

It pinksterwykein is spannend foar Staatsbosbeheer. Sy sjogge it as in generale repetysje foar de simmerfakânsje. De natuerorganisaasje hat foar it pinsterwykein gjin gebieten ôfsletten, mar sil ekstra tafersjoch hâlde om't it nei alle gedachten wer drok wurde sil yn de Fryske natuer.

Staatsbosbeheer hat te meitsjen mei in grut tekoart oan tafersjochhâlders, mar sil nettsjinsteande dat ekstra skerp wêze dit wykein. By de hotspots sa as de bosken by Riis, Oranjewâld en Bakkefean wurdt grutte drokte ferwachte.