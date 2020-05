LIVEBLOG: Gemeente Ljouwert treft maatregels tsjin drokte

By bewegingssintrum Reset yn Burgum binne se in pear wike lyn wer begûn mei it jaan fan fysioterapy. Dat wie dêrfoar net mooglik fanwege de coronamaatregels. It fitness-diel mocht doe noch net iepen, mar dêr liket op 1 july feroaring yn te kommen. Bûten sporte mei al wol en dat kin yn Burgum op in survivalbaan.

Sytse Evert Adema fan Reset merkt dat de minsken werom komme. "Guon minsken binne der wol minder fan wurden troch in skoft net te kommen. It hat wol dúdlik makke dat it net in lúkse is, mar needsaaklik foar in goeie kwaliteit fan libben." Der wurde ek mear lessen bûten dien. "Der binne entûsjaste coaches dy't it oppakt hawwe. Apparatuer ferpleatse is gjin opsje by ús, wy sitte op de twadde ferdjipping. Mar oare dingen kinne wol wer."

Thús wurdt der ek mear sport, foar in byldskerm. Mar Adema tinkt wol dat in échte coach mear sfear makket en dat minsken dat ek wichtich fine. "Wy hawwe no in soad petearen oer hoe't minsken it thús dogge. It is somtiden ek wol dreech om de dissipline op te bringen."

Duorsum hâlde

Hy is bliid dat de boel 1 july wer iepen kin. "It ferskil tusken 1 july en 1 septimber is hiel grut. It is in útdaging om de boel draaiende te hâlden. Je moatte mei-inoar sjen hoe't je it oerlibje kinne en in duorsum bedriuw hâlde kinne. Der is neat yn te heljen, je kinne allinne fierder sjen. Oant no ta falt it ta hoe trou minsken binne, ik haw der mar betrouwen yn."