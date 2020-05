LIVEBLOG: Flylân komt mei droktekaart

It tal besmettingen nimt hieltyd mear ôf: foar it earst sûnt de útbraak fan it coronafirus yn Fryslân binne der minder as tsien positive tests yn ien wike te melden. Dat binne der mar fjouwer. De ôfrune wike binne der twa minsken ferstoarn oan de gefolgen fan COVID-19. It wie kwa sifers de rêstichste coronawike sûnt de útbraak.

Margreet de Graaf fan GGD Fryslân is wiis mei de sifers. "Dy bliuwe hiel leech, wy hawwe foardiel hân fan de maatregels. By ús is de ferwachte pyk nea kaam, it tal besmettingen giet no stadichoan fierder nei beneden. Wy ferwachtsje wol dat fan takom wike ôf de sifers wer wat omheech gean. Dat komt net om't der in nije útbraak is, mar om't it testbelied oanpast wurdt: eltsenien mei klachten kin him dan melde by in lanlik nûmer dat moandei bekend wurdt.