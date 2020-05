Dosint oer 1,5 meter-skoalle: "Ik fiel my wurch, sleau en net-ynspirearre"

Conrad Berghoef fan ROC Friese Poort: "Van de week ben ik voor het eerst naar school geweest, ik moest examens afnemen waar gesurveilleerd moest worden. Daar kon ik echt als een kind zo blij gewoon naar uitkijken, want ik moest wel afstand nemen, maar ik zag dan gewoon mijn leerlingen weer: geweldig. En dan kom je daar en dan zie je wat een 1,5 meter-school is de praktijk inhoudt. Lokalen waar je anders met 24 studenten zit en 1 docent, daar kunnen nu 5 studenten terecht. Het werd me wel een beetje benauwd om het hart moet ik zeggen."

De skoallen witte noch net wannear't se hielendal fysiek los kinne. "Dat gaat noch wel een tijdje duren denk ik. Niemand weet hoe we er volgend jaar voor staan of hoe we er over een paar weken voor staan. Ik hou er wel rekening mee dat ik in ieder geval tot 1 januari toch wel op deze manier door moet. Maar dat kon nog wel eens betekenen dat mijn studeerkamertje mijn leslokaal wordt voor op z'n minst een half jaar en misschien nog wel langer. Dat vind ik toch wel lastig onderhand hoor."

Dreech út te lizzen

Dat is wol dreech, en ek lêstich út te lizzen oan minsken dy't net sa intinsyf yn it ûnderwiis sitte. "Praten tegen je computer aan terwijl er aan de andere kant die leerlingen zitten die af en toe hun camera liever uit doen omdat ze net uit bed zijn en denken: ja daar heeft niemand iets mee te maken. Ik heb het wel nodig dat ik af en toe tegengas krijg, dat er af en toe gewoon een gesprekje plaatsvind spontaan en dat is met online lesgeven gewoon heel anders."

Ek wer net te bot krimmenearje

Berghoef heart fan in soad minsken dat se der wol klear mei binne. "Je moet natuurlijk uitkijken om er niet te hard over te klagen, want er zijn gewoon hele andere dingen aan de hand in de wereld natuurlijk en we weten waarom we dit moeten doen, maar ik merk wel dat het heel erg lastig is. Dat maakt mij inderdaad gewoon lusteloos en dat ik denk van: ja ik heb nauwelijks inspiratie meer. Ik zou het moeten hebben misschien, ik zou dit moeten aangrijpen om nieuwe dingen te gaan proberen, maar ik weet het even niet. Dan zit je er af en toe even doorheen en dan ben je ook gewoon op zoek. En dat deed ik op Twitter naar mensen die dat ook hebben. En dan merk je toch wel dat heel veel mensen dat ook hebben."