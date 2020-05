Achtkarspelen lilk om ferdieling sneltreinstops: "Dit is sa ûnlogysk"

De ried fynt it frjemd dat it kolleezje fan Achtkarspelen ynstimd hat mei it plan fan ANNO. "Bûtenpost hat folle mear ynstappers as Feanwâlden", seit Zwaagstra. "We binne dêrom lilk dat it kolleezje samar ynstimd hat mei de ekstra stop yn Feanwâlden. En wêrom hat it kolleezje ús net earder ynformearre? Dit leit hjir gefoelich."

"Earlik sein wie it kolleezje ek net earder op de hichte fan dizze ûntwikkeling", sei wethâlder De Haan. "It wie direkt dúdlik dat de provinsje keas foar Feanwâlden, dat stie al fêst. Wy waarden foar in foldongen feit steld."

Nei twa jier evaluearje

Der is al wol ôfpraat dat der oer twa jier in evaluaasje komt. Dêr freget de ried om yn de moasje. Achtkarspelen hie dat ek al ôfpraat mei de oare gemeenten en de provinsjes. De Haan: "Mei dy evaluaasje op basis fan sifers as betingst binne wy akkoart gong. As we hjir mear ynstappers ha as yn Feanwâlden, dan meitsje we ús der hurd foar dat dy ekstra stop hjir yn Bûtenpost komt."

De Haan krijt fan de ried oant tiisdei om in brief te skriuwen en te ferstjoeren, wêryn't er dus út namme fan Achtkarspelen witte lit dat de gemeente it net iens is mei de plannen sa't dy der no lizze.

De ekstra sneltrein tusken Ljouwert en Grins rydt mei yngong fan 13 desimber dit jier.