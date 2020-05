Hoareka bliuwt flak foar iepening noch mei in soad fragen sitten

De hoareka yn Fryslân woe graach om njoggen oere iepen op 1 juny. Fanút de Keninklike Hoareka waard dat foarstel dien oan de Feilichheidsregio. De hoareka-ûndernimmers woene dat graach om sprieding fan de gasten te krijen.

"Medewerkers moeten ook een andere rol gaan spelen. Zij hebben er andere taken bij gekregen, logistiek is het een hele uitdaging, want je moet de gastenstroom scheiden. Dus wij dachten als we om 12 uur open gaan dan is het waarschijnlijk hartstikke druk want je merkt echt dat de gasten willen komen", seit Corné van de Erve, foarsitter fan de ôfdieling Fryslân fan de Keninklike Hoareka.

Topdrokte

Neffens Van de Erve komt der topdrokte foar de hoareka, as dy op 1 juny iepen gean. "De mensen zijn het wel een beetje beu dat thuiszitten. die willen er even uit. Ze willen ontspannen, en iets beleven. Maar we wisten stiekem ook wel dat als Den Haag iets zegt dat wij daar in Friesland naar moeten luisteren. Tenzij dat we hier onafhankelijk worden hier in Friesland, maar dat zat er even niet in."