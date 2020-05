Coronakeunst yn Warkum: "It is tiid om dy as keunstner te uterjen"

Asto it krijst

en it giet my foarby

hie ik dan noch de tiid

om dat tsjin dy te sizzen

wat ik altyd nochris sizze woe?

As ik it hie

en do wiest derfan frij

hiesto dan wol de moed

om dat wat nea sein is

noch tsjin mij te sizzen? Of..

As we beide hjir trochhinne komme,

bliuwt it dan stil

omdat der wer tiid genôch is om te swijen.