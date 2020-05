'Waadeilannen hawwe driuwend help nedich om leefber te bliuwen'

Der moat rap wat barre om de Waadeilannen te rêden. Dat sei boargemaster Ineke van Gent fan Skiermûntseach tongersdei by de wurkbesite fan keninginne Máxima oan Teksel. Neffens Van Gent sitte de eilannen yn grutte problemen, no't it toerisme op de eilannen foar in part fuortfalt. Van Gent, foarsitter fan it gearwurkingsferbân De Wadden, hat keninginne Máxima frege ambassadeur fan de Waadeilannen te wêzen yn Den Haag.